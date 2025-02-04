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Царьград

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  • Ильдус Мамлеев
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Тяжёлое фото без слов показало цинизм Зеленского. Сладков объяснил: "Украинцам останутся резервации"

Тяжёлое фото без слов показало цинизм Зеленского. Сладков объяснил: "Украинцам останутся резервации"

На фоне заявления Дональда Трампа о желании заполучить особые месторождения на Украине и уже заявившего о согласии Киева одно историческое тяжёлое фото показало цинизм Владимира Зеленского и огромную пропасть между ним и действительно любящими свои страны руководителями.

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