На фоне заявления Дональда Трампа о желании заполучить особые месторождения на Украине и уже заявившего о согласии Киева одно историческое тяжёлое фото показало цинизм Владимира Зеленского и огромную пропасть между ним и действительно любящими свои страны руководителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии