Тяжёлое фото без слов показало цинизм Зеленского. Сладков объяснил: "Украинцам останутся резервации"

На фоне заявления Дональда Трампа о желании заполучить особые месторождения на Украине и уже заявившего о согласии Киева одно историческое тяжёлое фото показало цинизм Владимира Зеленского и огромную пропасть между ним и действительно любящими свои страны руководителями.