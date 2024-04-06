В Токио начали водить экскурсии в общественные туалеты

По общественным туалетам Токио начали водить групповые экскурсии. На микроавтобусе-шаттле туристов провозят по наиболее посещаемым точкам популярного района Сибуя и одновременно показывают все местные туалеты — в том числе, ставшие своего рода достопримечательностями, сообщает “Турпром” со ссылкой на японские СМИ.
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