В Токио начали водить экскурсии в общественные туалеты

По общественным туалетам Токио начали водить групповые экскурсии. На микроавтобусе-шаттле туристов провозят по наиболее посещаемым точкам популярного района Сибуя и одновременно показывают все местные туалеты — в том числе, ставшие своего рода достопримечательностями, сообщает “Турпром” со ссылкой на японские СМИ.