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Контрабандные сигареты на миллионы долларов пытались провезди в Венгрию на барже

Контрабандные сигареты на миллионы долларов пытались провезди в Венгрию на барже

Венгерские правоохранители задержали партию контрабандных сигарет украинского производства. Их пытались провезти через границу под видом упаковок с солью.

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