«Ливерпуль» на пути к квадруплу сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии. Ставьте на матч с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

«Челси» и «Ливерпуль» в субботу разыграют Кубок Англии на «Уэмбли». Лондонский клуб проиграл два финала подряд, а «Ливерпуля» не было в главном матче аж с 2012 года (кстати, тогда «красные» уступили именно «Челси»).
Популярные статьи
- Елизавета Туктамышева: «Последнее шоу сезона подошло к концу! Да наступит долгожданный отдых!»
- Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Феттель скажет «Астон Мартин» «пока-пока» в конце 2022 года»
- В России не покажут ОИ-2026 и 2028, лже-Дзюба на «Матч ТВ», крах «Арсенала», каминг-аут в британском футболе, «Юве» проводил Кьеллини и Дибалу и другие новости
Свежие комментарии