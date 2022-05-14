«Ливерпуль» на пути к квадруплу сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии. Ставьте на матч с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

«Челси» и «Ливерпуль» в субботу разыграют Кубок Англии на «Уэмбли». Лондонский клуб проиграл два финала подряд, а «Ливерпуля» не было в главном матче аж с 2012 года (кстати, тогда «красные» уступили именно «Челси»).