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Аргументы и Факты

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  • Eduard
    Тужились,тужились тратили на Украину и всё профукали!Во Франции заявил...
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    Это альянс жуликов и воров.Просто так они Украину не поддерживают,только за недра и землю!Во Франции заявил...

Европейские лыжники не стали бойкотировать гонку в Италии из-за Большунова

Европейские лыжники не стали бойкотировать гонку в Италии из-за Большунова

От европейских лыжников не поступало заявлений о бойкоте гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии в связи с участием в ней российского спортсмена Александра Большунова, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнований.

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