Европейские лыжники не стали бойкотировать гонку в Италии из-за Большунова

От европейских лыжников не поступало заявлений о бойкоте гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии в связи с участием в ней российского спортсмена Александра Большунова, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнований.
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