Пакистан нанес ответный удар по Ирану

МИД Пакистана сообщил, что серию ударов нанесли по «укрытиям террористов» в Иране. Там же написано, что Пакистан уважает суверенитет Ирана и хочет лишь обеспечить собственную безопасность.
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