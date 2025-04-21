Прием на платное образование в вузы могут ограничить уже в 2026 году

С 1 сентября 2026 года прием на платное обучение в вузы может быть ограничен. Законопроект, наделяющий кабмин такими полномочиями, Госдума планирует принять в первом чтении в мае, а в окончательном, третьем — до завершения весенней сессии, которая в этом году продлится до 3 августа.