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Запад заинтересован в поражении Украины - СМИ

Запад заинтересован в поражении Украины - СМИ

© www.president.gov.ua На Западе изначально не ставили на победу Украины, пишет польское издание Onet Неудача или отсутствие успеха контрнаступления ВСУ рассматривается в Польше с беспокойством, пишет издание.

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