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BMW 7 Series: новая формула представительского класса

BMW 7 Series: новая формула представительского класса

В новой BMW 7 Series водитель постепенно перестает быть главным человеком в автомобиле. Пока он следит за дорогой и пытается привыкнуть к очередному поколению цифровых интерфейсов, пассажир на заднем сиденье может смотреть кино на экране 8K, слушать Dolby Atmos, откинуть кресло и управлять климатом с сенсорной панели в двери.

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