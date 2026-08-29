BMW 7 Series: новая формула представительского класса

В новой BMW 7 Series водитель постепенно перестает быть главным человеком в автомобиле. Пока он следит за дорогой и пытается привыкнуть к очередному поколению цифровых интерфейсов, пассажир на заднем сиденье может смотреть кино на экране 8K, слушать Dolby Atmos, откинуть кресло и управлять климатом с сенсорной панели в двери.
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