💡Феодосия частично обесточена из-за аварии на сетях На месте работают специалисты, электроснабжение потребителей восстановят ориентировочно через три часа, сообщает «Крымэнерго».
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💡Феодосия частично обесточена из-за аварии на сетях На месте работают специалисты, электроснабжение потребителей восстановят ориентировочно через три часа, сообщает «Крымэнерго».