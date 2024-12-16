У напавшего на людей с ножом мужчины в Ростове заподозрили психоз из-за наркотиков

Кузнецов мог совершить нападения в Ростове в состоянии психоза из-за наркотиков Владислав Кузнецов, совершивший ряд нападений на людей с ножом в Ростове 16 декабря, мог быть в состоянии психоза на фоне употребления наркотических веществ.