У напавшего на людей с ножом мужчины в Ростове заподозрили психоз из-за наркотиков

Кузнецов мог совершить нападения в Ростове в состоянии психоза из-за наркотиков Владислав Кузнецов, совершивший ряд нападений на людей с ножом в Ростове 16 декабря, мог быть в состоянии психоза на фоне употребления наркотических веществ.
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