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Китай

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Министр иностранных дел Китая и глава дипломатии ЕС обменялись поздравлениями по случаю 50-й годовщины установления дипломатических отношений

Пекин, 7 мая /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во вторник обменялись поздравительными посланиями по случаю 50-й годовщины установления дипломатических отношений между КНР и ЕС.

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