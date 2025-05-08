Министр иностранных дел Китая и глава дипломатии ЕС обменялись поздравлениями по случаю 50-й годовщины установления дипломатических отношений

Пекин, 7 мая /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во вторник обменялись поздравительными посланиями по случаю 50-й годовщины установления дипломатических отношений между КНР и ЕС.