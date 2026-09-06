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Царьград

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Под Щелково спасли лебедя с черепно-мозговой травмой

Под Щелково спасли лебедя с черепно-мозговой травмой

В садоводческом товариществе «Заозёрный», расположенном рядом с подмосковным Щелково, местные жители обнаружили лебедя с серьёзными повреждениями.

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