Феминизм – фактор нестабильности Вылечит ли нас война от разъедающего общество «бабизма»?

Признаемся, эта тема зрела давно. Но именно начавшаяся СВО и объявление Верховным главнокомандующим решения о частичной мобилизации, дало новый импульс и примеры для её раскрытия.
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