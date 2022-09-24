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Феминизм – фактор нестабильности Вылечит ли нас война от разъедающего общество «бабизма»?

Феминизм – фактор нестабильности Вылечит ли нас война от разъедающего общество «бабизма»?

Признаемся, эта тема зрела давно. Но именно начавшаяся СВО и объявление Верховным главнокомандующим решения о частичной мобилизации, дало новый импульс и примеры для её раскрытия.

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