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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лавесси сильно дрожал во время интервью. Экс-форвард «Наполи» и «ПСЖ» проходит лечение после проблем с зависимостью

Экс-футболист « ПСЖ » и « Наполи » Эсекиель Лавесси вызвал беспокойство своим состоянием во время интервью в Неаполе.

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