Outlander: Blood Of My Blood's Harriet Slater And Jamie Roy: Ellen And Brian Must Conquer Distance, Duty, And Danger In 'Heavy' Season 2

Just as Jamie's parents find a moment of happiness, war and family obligation will tear them apart, - and that's just the start of the new season!Just as Jamie's parents find a moment of happiness, war and family obligation will tear them apart, - and that's just the start of the new season!.
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