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Новости Тамбова

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"РКС-Тамбов" приступают к масштабной реконструкции одной из ключевых канализационных станций города

"РКС-Тамбов" приступают к масштабной реконструкции одной из ключевых канализационных станций города

«РКС-Тамбов» проводят комплекс мер по восстановлению и модернизации ключевой канализационной насосной станции города (КНС-3).

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