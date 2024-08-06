Apple начинает тестирование новой функции

Компания Apple начинает тестирование функции, позволяющей блокировать определенные части веб-сайтов. Последняя бета-версия iOS открывает пользователям доступ к функции Distraction Control в браузере Safari, которая позволяет блокировать различные элементы веб-сайтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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