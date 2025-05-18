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LentaMsk.RU

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Раскрыты опасения Зеленского из-за будущего разговора Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский и его помощники хотят убедиться в том, что российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не […] The post Раскрыты опасения Зеленского из-за будущего разговора Трампа и Путина first appeared on LentaMsk.

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