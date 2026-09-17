Губернатор НАО увеличит материнский капитал до 500 тыс. рублей

В Ненецком автономном округе с 2027 года материнский капитал увеличат до 500 тыс. рублей. Законопроект, инициированный губернатором Ириной Гехт, поддержали депутаты комиссии по социальной политике, подчеркнув важность этой меры для демографического будущего региона.
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