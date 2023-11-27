В соединения ВВО в Забайкальском крае в рамках осеннего призыва продолжает прибывать молодое пополнение

Программа подготовки военнослужащих по призыву рассчитана на то, что уже через месяц интенсивного «курса молодого бойца» новобранцы приступят к занятиям по боевой подготовке в составе отделений, экипажей и расчетов.
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