Еврокомиссия осудила рекомендацию МОК по русским спортсменам

Еврокомиссия выразила тревогу в ответ на рекомендацию МОК об отмене ограничений против России. Представитель ЕК Анна-Кайса Итконен напомнила об условии саммита ЕС 18 июня, требующем "долгосрочного мира" на Украине для нормализации отношений.