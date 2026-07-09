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Царьград

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Еврокомиссия осудила рекомендацию МОК по русским спортсменам

Еврокомиссия осудила рекомендацию МОК по русским спортсменам

Еврокомиссия выразила тревогу в ответ на рекомендацию МОК об отмене ограничений против России. Представитель ЕК Анна-Кайса Итконен напомнила об условии саммита ЕС 18 июня, требующем "долгосрочного мира" на Украине для нормализации отношений.

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