Коридор в хрущевке: превращаем узкий проход в функциональное пространство

Получился практичный и элегантный коридор Тип дома: хрущевка Высота потолков: 2,55 м Дизайн: Валентина Савескул В проекте дизайнера Валентины Савескул узкий коридор хрущевки площадью 6,3 м² стал многофункциональным пространством.
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