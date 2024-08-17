На форуме «Армия-2024» обсудили как противостоять информационной войне

Эксперты обсудили что делать с информационной блокадой фото: СМИ2 и Росинформбюро Вот уже многие годы Россия находится не только под беспрецедентными экономическими санкциями, но и живет в условиях жесткой информационной блокады.
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