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Районная неделя

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Субботний обход прошел по Ленинградскому шоссе

В субботу,26 октября, первый заместитель главы управы Войковского района Вадим Гаглоев и руководство ГБУ «Жилищник района Войковский» совместно с жителями района провели субботний обход территории по запланированному маршруту: Ленинградское шоссе, 29, Ленинградское шоссе, 35, Березовый парк, Ленинградское шоссе, 25к2, Ленинградское шоссе, 25к1.

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