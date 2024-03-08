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ЧТО-ТО ГОТОВИТСЯ: ПОСЛЕ ВЫВОЛОЧКИ В МИД ПОСОЛЬСТВО США ДАЛО АМЕРИКАНЦАМ 48 ЧАСОВ

ЧТО-ТО ГОТОВИТСЯ: ПОСЛЕ ВЫВОЛОЧКИ В МИД ПОСОЛЬСТВО США ДАЛО АМЕРИКАНЦАМ 48 ЧАСОВ

Американское посольство дало странное предупреждение своим гражданам в России. Похоже, после некоего разговора в МИД России, американцы не на шутку испугались.

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Комментарии
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И как наши власти собираются отреагировать на этот международный саботаж ?
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12 час.
Владимир Карпов
Если иностранные послы проигнорировали Лаврова, то нужно проигнорировать и их тоже с высылкой из страны в связи с отказом выполнять дипломатическую работу и унижением нашей страны !!!
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10 час.

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