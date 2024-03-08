ЧТО-ТО ГОТОВИТСЯ: ПОСЛЕ ВЫВОЛОЧКИ В МИД ПОСОЛЬСТВО США ДАЛО АМЕРИКАНЦАМ 48 ЧАСОВ

И как наши власти собираются отреагировать на этот международный саботаж ?

Владимир Карпов

Если иностранные послы проигнорировали Лаврова, то нужно проигнорировать и их тоже с высылкой из страны в связи с отказом выполнять дипломатическую работу и унижением нашей страны !!!