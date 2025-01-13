Количество жертв страшных пожаров в американском штате превысило два десятка человек

Бушующий в Калифорнии пожар продолжает приносить человеческие жертвы. По данным судмедэкспертов, число погибших в результате пожаров в Итоне и Палисейдсе, которые охватили значительные территории округа Лос–Анджелес и которые все еще локализованы менее чем на 30%, возросло до 24 человек.
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