Трамп пока настроен воинственно и грозит Ирану «ударами возмездия» США и Израиль готовят новую военную операцию против Ирана, на Ближний Восток п.
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Трамп пока настроен воинственно и грозит Ирану «ударами возмездия» США и Израиль готовят новую военную операцию против Ирана, на Ближний Восток п.
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