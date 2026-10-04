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ВС РФ атаковали военные цели ВСУ в Одессе и Черноморске

ВС РФ атаковали военные цели ВСУ в Одессе и Черноморске

Бойцы Вооруженных сил России с применением дронов «Герань» нанесли удары по дата-центру в Одессе и логистическому центру «Новой почты» в Черноморске Одесской области, а также по портовой инфраструктуре ВСУ.

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