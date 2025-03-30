«Джеймс Уэбб» заглянул в космическую линзу

Кольцо Эйнштейна в объективе камер телескопа «Джеймс Уэбб» / © ESA / Webb, NASA & CSA, G. Mahler Кольца Эйнштейна возникают, когда свет от очень далекого объекта изгибается (или линзируется) вокруг более близкого массивного объекта, выступающего в качестве линзы.