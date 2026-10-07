Челябинск и Магнитогорск: цены на новостройки выросли до 5,1%

В Челябинске средняя цена квадратного метра в новостройках за III квартал выросла на 5,1% и достигла 168 875 рублей, в Магнитогорске показатель увеличился на 4,8% — до 116 217 рублей.
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