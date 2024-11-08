«Трампик, останови войну, с меня пузырь»: украинцы в шоке от результатов выборов в США

Христос Второй Отличная идея , только кто позволит Трампу это сделать ? Там же все решает мировое правительство, а правительству выгодно чтобы война продолжалась ... Трампа можно сравнить с Павликом Морозовым, который бросается на амбразуру... и повесить ему Героя России !!!

aboreiko Борейко Будем сильны, и миротворец Трамп будет нам не страшен. Трамп сам по себе. Мы сами по себе. Мы сами с усами.