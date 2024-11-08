Украинцы в шоке от результатов американских выборов. В соцсетях и чатах мнения разделились — кто-то за Трампа, кто-то за Харрис, но никто не знает, что будет дальше.
«Трампик, останови войну, с меня пузырь»: украинцы в шоке от результатов выборов в США
Комментарии
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Христос Второй
Отличная идея , только кто позволит Трампу это сделать ? Там же все решает мировое правительство, а правительству выгодно чтобы война продолжалась ... Трампа можно сравнить с Павликом Морозовым, который бросается на амбразуру... и повесить ему Героя России !!!
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12 час.
aboreiko Борейко
Будем сильны, и миротворец Трамп будет нам не страшен. Трамп сам по себе. Мы сами по себе. Мы сами с усами.
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10 час.
Александр Батт
Трамп войну останавливать не будет. Она выгодна для США.
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4 час.
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