В Японии обратили внимание на предложение Путина

Предложение президента России Владимира Путина японским компаниям вернуться на российский рынок будет обсуждено с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей, заявил депутат японского парламента Мунэо Судзуки, 8 ноября сообщает РИА Новости.
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