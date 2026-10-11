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Дата-центр «Яндекса» во Владимире прекратил работу из-за атаки дронов

Дата-центр «Яндекса» во Владимире полностью прекратил работу из-за повреждений, полученных при атаке беспилотников.

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