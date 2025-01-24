Профессор Макдональд: Африканский континент расколется раньше, чем ожидалось

Профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Кен Макдональд заявил, что африканский континент расколется на две части в течение ближайших 1-5 миллионов лет, что приведет к появлению шестого океана.
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