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Профессор Макдональд: Африканский континент расколется раньше, чем ожидалось

Профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Кен Макдональд заявил, что африканский континент расколется на две части в течение ближайших 1-5 миллионов лет, что приведет к появлению шестого океана.

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