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В Атамани пройдет главное этно-событие сезона: казачьи традиции и 10 тысяч вареников

В Атамани пройдет главное этно-событие сезона: казачьи традиции и 10 тысяч вареников

Как сообщают организаторы, в программе — мощная джигитовка и конно-спортивное представление, песни и старинные казачьи обряды, знакомство с работой ремесленных мастерских, «масштабная дегустация вареников» и других традиционных блюд.

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