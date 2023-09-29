В Атамани пройдет главное этно-событие сезона: казачьи традиции и 10 тысяч вареников

Как сообщают организаторы, в программе — мощная джигитовка и конно-спортивное представление, песни и старинные казачьи обряды, знакомство с работой ремесленных мастерских, «масштабная дегустация вареников» и других традиционных блюд.
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