На Пискаревском мемориальном кладбище дан старт акции Минобороны России «Свеча памяти»

Она приурочена ко Дню памяти и скорби и 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны Честь зажечь Свечу Памяти в этом году была предоставлена Ветерану Великой Отечественной войны, почётному гражданину Санкт-Петербурга 95-летнему Валентину Богданову и участнику СВО, Герою Российской Федерации 26-летнему Ивану Жарскому.
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