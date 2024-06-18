На Пискаревском мемориальном кладбище дан старт акции Минобороны России «Свеча памяти»

Она приурочена ко Дню памяти и скорби и 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны Честь зажечь Свечу Памяти в этом году была предоставлена Ветерану Великой Отечественной войны, почётному гражданину Санкт-Петербурга 95-летнему Валентину Богданову и участнику СВО, Герою Российской Федерации 26-летнему Ивану Жарскому.