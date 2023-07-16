ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    Ага,заменить пиндосов на китайцев,очень выгодное предложениеПочему Китай зове...
  • анатолий панов
    То есть термин "многополярный мир" просто словоблудие.Почему Китай зове...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    читаю и балдею, что кто то верит в эту ПИСАнину!! ещё и обсуждение затеяли с руганью, писец полный, белый и пушистый!!Как же так, Витя?

Лётчики США и Франции просят что-то сделать с русскими в Ираке и Сирии, которые на своих СУ-35 буквально издеваются над ними

Лётчики США и Франции просят что-то сделать с русскими в Ираке и Сирии, которые на своих СУ-35 буквально издеваются над ними

Ещё с детства наши лётчики всегда для меня были просто какими-то запредельными героями. При этом восхищение и обожествление основывалось на четырёх столпах - кадры из фильма, как Чкалов пролетает под мостом, прочитанная книжка про Мересьева, "Небесный тихоход" и "В бой идут одни старики".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь
Ответить
15 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Гордость берёт...И это ТОЧНО
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх