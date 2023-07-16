Лётчики США и Франции просят что-то сделать с русскими в Ираке и Сирии, которые на своих СУ-35 буквально издеваются над ними

Ещё с детства наши лётчики всегда для меня были просто какими-то запредельными героями. При этом восхищение и обожествление основывалось на четырёх столпах - кадры из фильма, как Чкалов пролетает под мостом, прочитанная книжка про Мересьева, "Небесный тихоход" и "В бой идут одни старики".
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