Названа причина очереди на границе Польши и Калининградской области

В Калининградской области возникли проблемы с очередями на границе с Польшей. Губернатор Антон Алиханов объяснил в интервью РИА Новости, что это связано с тем, что это самый дешевый способ попасть из Европы в Москву.
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