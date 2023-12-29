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Названа причина очереди на границе Польши и Калининградской области

Названа причина очереди на границе Польши и Калининградской области

В Калининградской области возникли проблемы с очередями на границе с Польшей. Губернатор Антон Алиханов объяснил в интервью РИА Новости, что это связано с тем, что  это самый дешевый способ попасть из Европы в Москву.

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