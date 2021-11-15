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Нецелевое использование средств медорганизациями в России превысило 26 млн рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Требования о возврате более 26 млн рублей, использованных не по целевому назначению, были выставлены российским медицинским организациям по итогам проверок территориальными органами обязательного медицинского страхования (ТФОМС) РФ в 2019-2020 годах, следует из отчета Счетной палаты "Проверка эффективного и целевого использования средств нормированного страхового запаса бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), предназначенного на цели софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала".

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