Доцент Казанцева: с 1 июля цены на ЖКУ проиндексируют в среднем на 10 процентов

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ вырастут примерно на 10 процентов. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.
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