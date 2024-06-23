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Доцент Казанцева: с 1 июля цены на ЖКУ проиндексируют в среднем на 10 процентов

Доцент Казанцева: с 1 июля цены на ЖКУ проиндексируют в среднем на 10 процентов

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ вырастут примерно на 10 процентов. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

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