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В Барнауле торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Фоторепортаж

В Барнауле торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Фоторепортаж

Церемония торжественного открытия стелы «Город трудовой доблести» состоялась 4 ноября в Барнауле.На мероприятие в Нагорный парк пришло много зрителей, для них играл оркестр, а ключевые политики города и региона произнесли поздравительную речь.

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