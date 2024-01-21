Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Директор галереи в Сухуме рассказал о картинах, которые удалось спасти из пожара

Директор галереи в Сухуме рассказал о картинах, которые удалось спасти из пожара

Из загоревшейся Национальной галереи Абхазии в центре Сухума удалось вытащить от 100 до 200 картин. Сотрудники вместе с пожарными и студентами под дождем спасали экспонаты от гибели, рассказал «Звезде» директор картинной галереи Сурам Сакания.

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