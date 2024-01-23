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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Да минсельхоз это контора которая стла помойкой, там сборище кого попало кроме сельскохозяйственников. А как может бы...Госсортвопрос: ка...
  • StarPer
    Сплошная мафия а не страна.Павел Тё привел в...

Кабмин поддержал продление продажи валютной выручки экспортерами 

Кабмин поддержал продление продажи валютной выручки экспортерами 

Как заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, Правительство положительно оценило эффективность введенного в октябре минувшего года российским лидером требования об обязательной репарации иностранной валюты и продаже выручки крупнейшими экспортерами, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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