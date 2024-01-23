Кабмин поддержал продление продажи валютной выручки экспортерами 

Как заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, Правительство положительно оценило эффективность введенного в октябре минувшего года российским лидером требования об обязательной репарации иностранной валюты и продаже выручки крупнейшими экспортерами, сообщает корреспондент The Moscow Post.