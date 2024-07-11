Унижение Зеленского и «дырявая» доктрина: Что говорят политологи о провале саммита НАТО в Вашингтоне

Life.ru: НАТО представило Киеву две стратегии — под каждого из президентов США От саммита НАТО в Вашингтоне, который проходил с 9 по 11 июля 2024 года и был посвящён 75-летию альянса, Украина ждала конкретики по членству и новых денег, но получила лишь невнятную поддержку в виде лишь перспективы создания обучающих центров.