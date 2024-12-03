В Саудовской Аравии объявили дату поединка-реванша между Биволом и Бетербиевым 

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил дату поединка между российским боксером молдавского происхождения Дмитрием Биволом и другим российским боксером Артуром Бетербиевым.
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