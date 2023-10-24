Мантуров заявил, что на внедрение робототехники выделено 300 млрд рублей

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным объявил, что в целях внедрения робототехники в производственные процессы в России выделено огромное финансирование в размере 300 миллиардов рублей.
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