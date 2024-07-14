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Любителям садоводства рассказали почему не стоит выбрасывать банановую кожуру

Любителям садоводства рассказали почему не стоит выбрасывать банановую кожуру

Любители садоводства часто сталкиваются с проблемой недостаточного цветения своих растений. Однако опытные садоводы знают, что секрет пышного цветения можно найти в использовании необычных средств для подкормок.

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