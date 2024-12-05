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Суд оставил главаря РДК Капустина без наследства

Суд оставил главаря РДК Капустина без наследства

Суд в Москве вынес решение, согласно которому лишь мать главаря запрещённой в России террористической организации «Русский добровольческий корпус»* Дениса Капустина** получила в собственность финансовые средства, находящиеся на счетах умершего супруга.

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