Суд оставил главаря РДК Капустина без наследства

Суд в Москве вынес решение, согласно которому лишь мать главаря запрещённой в России террористической организации «Русский добровольческий корпус»* Дениса Капустина** получила в собственность финансовые средства, находящиеся на счетах умершего супруга.
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