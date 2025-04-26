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    обыкновенная проституция-заработать на трассеФарисейское триед...

Фарисейское триединство

Фарисейское триединство

Ростислав Ищенко *** Чем ближе конец боевых действий, тем больше на Украине и в её ближайших окрестностях, включая Западную Европу, появляется "простивших", "понявших", "осознавших".

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Кто ещё не понял почему СВО сейчас радикально истребляет в Киеве (или где достанет) всех укронацистов (во главе с &quot;клоуном&quot; - Зеленским, которым управляют из МИ-6), то России - &quot;маячит перспектива взвалить на себя побеждённую Украину&quot;. А нужно ли это гражданам России именно сейчас? Оплачивать все долги, кормить и т.д. ... Пусть ещё Европа обеспечивает это &quot;псевдогосударство&quot;. Вопрос - окружать Харьков или нет?
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13 час.
нБ
наил Булатов
обыкновенная проституция-заработать на трассе
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6 час.
Андрей
Помнится на Украине была популярна песня. Там слова были такие: &quot; Ни когда мы не будем братьями&quot;!  Современная история доказала это... Когда еще Хрущев выпустил из лагерей бандеровцев, они тогда быстро ассимилировались в советское общество... А в 90е их потомки быстро вспомнили свою самостийность, которая быстро распространилась на все украинское население, даже на тех, кто говорил по русски и плохо говорил на мове... Нет, нельзя всю Украину присоединять к России, это только раскочает впоследствии российское общество.. Ни когда мы не будем братьями!
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5 час.
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