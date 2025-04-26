Фарисейское триединство

Кто ещё не понял почему СВО сейчас радикально истребляет в Киеве (или где достанет) всех укронацистов (во главе с "клоуном" - Зеленским, которым управляют из МИ-6), то России - "маячит перспектива взвалить на себя побеждённую Украину". А нужно ли это гражданам России именно сейчас? Оплачивать все долги, кормить и т.д. ... Пусть ещё Европа обеспечивает это "псевдогосударство". Вопрос - окружать Харьков или нет?

Андрей

Помнится на Украине была популярна песня. Там слова были такие: " Ни когда мы не будем братьями"! Современная история доказала это... Когда еще Хрущев выпустил из лагерей бандеровцев, они тогда быстро ассимилировались в советское общество... А в 90е их потомки быстро вспомнили свою самостийность, которая быстро распространилась на все украинское население, даже на тех, кто говорил по русски и плохо говорил на мове... Нет, нельзя всю Украину присоединять к России, это только раскочает впоследствии российское общество.. Ни когда мы не будем братьями!